ВСУ шведскими ракетами поразили буровую установку, где засел спецназ РФ

ВСУ шведскими ракетами поразили буровую установку, где засел спецназ РФ27
- 7.04.2026, 8:15
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Видеофакт.
В ночь на 6 апреля Военно-морские силы Украины успешно атаковали буровую установку «Сиваш» в Чёрном море, которую использовали ВС РФ. Удар был нанесён, предположительно, ракетами RBS-15.
Кадры атаки были опубликованы в официальном аккаунте ВМС Украины. Целью атаки стали подразделения ВС РФ, которые разместились на буровой установке.
Удар, как отметили в ВМС, «существенно ослабил позиции» России в Чёрном море.
«Враг использовал платформу как базу размещения оборудования для слежения и ретрансляции связи, средств РЭБ и ПВО ближнего действия. Это давало ему возможность выявлять движение украинских Сил обороны в направлении Крыма, что создавало “буферную зону” для защиты полуострова и кораблей ЧФ», — рассказали в ВМС.