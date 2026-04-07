ВСУ шведскими ракетами поразили буровую установку, где засел спецназ РФ 27 7.04.2026, 8:15

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иллюстративное фото

Видеофакт.

В ночь на 6 апреля Военно-морские силы Украины успешно атаковали буровую установку «Сиваш» в Чёрном море, которую использовали ВС РФ. Удар был нанесён, предположительно, ракетами RBS-15.

Кадры атаки были опубликованы в официальном аккаунте ВМС Украины. Целью атаки стали подразделения ВС РФ, которые разместились на буровой установке.

Удар, как отметили в ВМС, «существенно ослабил позиции» России в Чёрном море.

«Враг использовал платформу как базу размещения оборудования для слежения и ретрансляции связи, средств РЭБ и ПВО ближнего действия. Это давало ему возможность выявлять движение украинских Сил обороны в направлении Крыма, что создавало “буферную зону” для защиты полуострова и кораблей ЧФ», — рассказали в ВМС.

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