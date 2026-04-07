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Синоптики рассказали о необычном марте

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  • 7.04.2026, 8:19
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Синоптики рассказали о необычном марте
Фото: Charter97.org

Температура была на пять градусов выше климатической нормы.

Синоптики подвели итоги марта 2026 года, который оказался рекордно тёплым и аномально сухим. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Средняя температура воздуха по Беларуси в марте составила +5,8 °C, что примерно на пять градусов выше климатической нормы.

«Во всех декадах марта сохранялся повышенный температурный режим. Переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону повышения — то есть начало климатической весны — произошёл на одну–две недели раньше обычных сроков, ещё в третьей декаде февраля», — отметили в Белгидромете.

Осадков за месяц выпало всего 3,8 мм, что составляет около 10% от нормы. В восточной части страны на всех пунктах наблюдений были зафиксированы новые абсолютные минимумы месячных осадков.

«На протяжении всех декад месяца осадки выпадали в крайне незначительных объёмах», — добавили в ведомстве.

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