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«Ее бы туда посадить»

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  • 7.04.2026, 8:53
  • 5,204
«Ее бы туда посадить»

Белорусы возмутились из-за поступка жительницы Витебска, оставившей собаку в камере хранения.

Хозяйка оставила собаку прямо в камере хранения магазина. Видео с доказательством опубликовала в своём TikTok защитница животных Татьяна Шевчик.

В ролике длительностью 9 секунд видно, как женщина спокойно подходит к ящикам, достаёт ключ и открывает дверцу. А оттуда выбегает маленькая собачка.

«Без комментариев…», — не смогла найти слов Татьяна.

Утверждается, что видео было сделано в Витебске, в магазине «Мясная лавка». Вместе с тем в комментариях написали, что ролик сняла не сама защитница животных. Она это сообщение лайкнула.

Большинство пользователей в комментариях поддержали возмущение Татьяны, некоторые предлагали саму хозяйку питомца посадить в такую же ячейку.

@tshevirs719 #человексамыйстрашныйзверьназемле#живодерысрединас#защитаживотных ♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) - Mint

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