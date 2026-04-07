«Ее бы туда посадить»7
- 7.04.2026, 8:53
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Белорусы возмутились из-за поступка жительницы Витебска, оставившей собаку в камере хранения.
Хозяйка оставила собаку прямо в камере хранения магазина. Видео с доказательством опубликовала в своём TikTok защитница животных Татьяна Шевчик.
В ролике длительностью 9 секунд видно, как женщина спокойно подходит к ящикам, достаёт ключ и открывает дверцу. А оттуда выбегает маленькая собачка.
«Без комментариев…», — не смогла найти слов Татьяна.
Утверждается, что видео было сделано в Витебске, в магазине «Мясная лавка». Вместе с тем в комментариях написали, что ролик сняла не сама защитница животных. Она это сообщение лайкнула.
Большинство пользователей в комментариях поддержали возмущение Татьяны, некоторые предлагали саму хозяйку питомца посадить в такую же ячейку.
@tshevirs719 #человексамыйстрашныйзверьназемле#живодерысрединас#защитаживотных ♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) - Mint