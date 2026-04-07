Команда Путина не справилась 1 Виталий Шапран

7.04.2026, 9:01

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Виталий Шапран

Глава Кремля теряет доверие бизнеса.

Экономический крах путинской команды — или нефтегазовые итоги марта 2026 года и страшная (для РФ) тайна апреля

Команда Путина не справилась с экономическим кризисом, а он сам теряет доверие бизнеса.

Нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета РФ за март 2026 года составили всего 617 млрд рублей. Минфин РФ отчитывается о росте НГД на 184,7 млрд рублей по сравнению с февралем 2026 года, но забывает упомянуть, что: в феврале меньше дней, чем в марте; российские НПЗ в марте производили выплаты в бюджет по демпферу; выплаты за март нельзя напрямую сравнивать с февралем из-за наличия доплат; в сравнении с мартом 2025 года НГД снизились на 43%. И это ещё без учёта ослабления рубля к доллару США за май на 6,4%.

Если же сравнивать собранные средства с планом (в рублях), картина следующая: в январе российский бюджет недополучил НГД на 182,2 млрд рублей, в феврале — на 153,2 млрд рублей, в марте — на 234,3 млрд рублей.

Ещё более показательным является тот факт, что мартовские доходы от нефти по линии НГД по сравнению с февралем выросли всего на 4%, несмотря на многочисленные заявления об обратном.

Если заглянуть в апрель 2026 года, становится понятно, почему Минфин РФ отказался от бюджетного правила до июля 2026 года, Путин просит помощи у олигархов, а Центральный банк начал борьбу с «дропами». Прогнозная налоговая цена нефти на апрель (она формировалась в марте) составляет около 77 долларов за баррель. С учётом того, что в марте средняя стоимость фрахта для российских компаний выросла до 20–22,5 доллара на баррель, ресурсный налог будет начисляться с 77 долларов, но после покрытия транспортных расходов фактически останется около 57 долларов.

Напомню, что бюджет РФ на 2026 год с дефицитом 3,7 трлн рублей рассчитан исходя из цены 59 долларов за баррель. Поэтому в апреле нефтегазовые доходы, вероятно, немного вырастут, а вот НДС, налог на прибыль и другие поступления от отрасли существенно сократятся. Это означает, что за счёт апреля Россия не сможет существенно сократить дефицит бюджета 2026 года, а что будет в мае — покажет время.

К этим прогнозам стоит добавить, что после украинских ударов по портам на Балтике российский экспорт нефти сократился на 25%, часть экспортной выручки снова застряла в индийских банках, а «Роснефть» и «Лукойл» после санкций США потеряли почти всю добычу за пределами РФ.

Отдельно стоит упомянуть PR-вбросы, в том числе через международные информационные агентства, о продаже нефти марки Urals по 100–110 долларов за баррель. Цена в 77 долларов — это цена нефтяного бленда, который примерно на 25% формируется за счёт более дорогой марки ESPO. Чтобы налоговая цена составляла 77 долларов, Urals должен торговаться примерно по 65–70 долларов за баррель, но никак не по 100.

Описанная ситуация указывает на то, что Украине следует продолжать удары по российским портам как минимум до завершения операции США в Иране. Если каким-то странам не нравятся такие действия, им можно посоветовать присоединиться к США, чтобы быстрее решить вопрос с Ираном (не обязательно военным путём, если возможно — дипломатическим). А различных экспертов и профессоров, недовольных ударами Украины по российским портам, автор предлагает отправить вслед за известным направлением.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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