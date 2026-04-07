Белорусов ждут порывы ветра до 72 км/ч
- 7.04.2026, 9:15
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
Белгидромет на 7 апреля объявил оранжевый уровень опасности по юго-западной половине Беларуси, а также в Минске из-за сильного западного, северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с (54-72 км/ч).
В МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) предупредили, что шторм может привести к обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения, а также разрушению конструкций и падению деревьев.
На большей части Беларуси прогнозируют осадки (дождь, мокрый снег), а днем по югу возможны даже грозы. Температура воздуха +3…+9°С.
Белгидромет и МЧС предупредили об оранжевом уровне опасности из-за ветра до 72 км/ч
Холодная и промозглая погода продержится до конца недели.