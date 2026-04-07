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На столе у Трампа три сценария

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  • Владимир Пастухов
  • 7.04.2026, 9:18
  • 5,072
На столе у Трампа три сценария
Владимир Пастухов

Американский десант в Тегеране напрашивается как последний аккорд.

Итак, если Иран не идет на сделку, на столе у Трампа три озвученных сценария, если не считать сценарием и оставить в стороне примитивное затягивание времени, когда Трамп продолжает свистеть в Truth, но ничего толком не предпринимает (ну то есть бомбит «по чуть-чуть»). Этим еще можно недолго поразвлекаться, но риски въехать в избирательную кампанию не на белом коне, а на кривой козе растут с каждым днем. Поэтому можно уже сосредоточиться на «проактивных» сценариях:

Первый. Трамп сносит энергетическую инфраструктуру Ирана, Иран сносит энергетическую инфраструктуру стран Залива, существенная доля нефти и газа, поступающая на глобальный рынок, теряется, цены на энергию, удобрения и продовольствие растут по экспоненте, начинается глобальная рецессия, которая бьет по всем, в том числе – по Трампу.

Второй. Трамп под каким-нибудь другим предлогом сворачивает операцию на Ближнем Востоке, но не бьет по жизненно важной инфраструктуре Ирана, а просто тихо уходит, и при этом Иран не берет на себя никаких обязательств (так как сделки нет). В этом случае у Ирана, как ни странно, на какое-то время оказываются развязаны руки в выборе дальнейшей стратегии. Самое простое предположение сводится к тому, что он продолжит обстрелы Израиля, а с арабскими странами Залива начнет торг.

Фактически он станет «царем горы» (точнее – пролива) и попытается взимать дань за пропуск всех проходящих судов в качестве «репарационной меры». Параллельно с внешними игроками будут вестись переговоры о частичном снятии санкций (в обмен на пропуск их судов через пролив).

Просчитать последствия введения нового порядка судоходства в Ормузском проливе на мировую экономику труднее. Они, возможно, не будут столь катастрофичны, как в случае коллапса всей экономики Залива, но могут быть достаточно негативными, чтобы спровоцировать рецессию и обвал рынков в краткосрочной перспективе. Лично для Трампа этот сценарий не сулит ничего хорошего.

Третий. Трамп не прибегает к мерам «судного дня» и не уничтожает основы экономики Ирана, но и не соглашается просто уйти несолоно хлебавши, а повышает ставки в игре. В этом случае он начинает наземную операцию по разблокированию Ормузского пролива. Проблема в том, что в этом сценарии Трампу снова есть что терять, а иранцам снова практически нечего терять. Потеря какой-то части территории, пусть и острова Харг, ничего уже не меняет для них в худшую сторону, но дает возможность наносить легко конвертируемый в пропаганду ущерб гораздо более уязвимым, чем ВВС и ВМС, сухопутным силам. То есть наземная операция выглядит скорее как еще одна задержка по времени, которая мало что решает, чем как политическое решение проблемы для Трампа.

Меньше всего я хотел бы сейчас быть на месте Трампа (впрочем, как и на месте Путина после 2022). Все три сценария выглядят проигрышными и разными путями ведут к отрицательному результату на выборах осенью, и даже к импичменту, если совсем не повезет. Единственный вариант, который мог бы устроить Трампа, – это повторение «кабульского сценария» 1979 года, когда советский спецназ высадился в столице Афганистана, убил Амина и совершил государственный переворот. Так что американский десант в Тегеране напрашивается как последний аккорд в этой фантасмагорической истории. В общем, ставим на полку «Хвост виляет собакой» и переключаемся на «Солдат Джейн». Впрочем, это было бы слишком даже для Трампа.

Владимир Пастухов, Telegram

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