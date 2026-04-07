Фрегат «Адмирал Макаров» в Новороссийске был поражен дважды

Фрегат «Адмирал Макаров» в Новороссийске был поражен дважды4
- 7.04.2026, 9:24
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Появились спутниковые снимки.
Появились новые спутниковые снимки, показывающие повреждения в результате вчерашней атаки Украины на порт в Новороссийске. Пострадали несколько участков нефтяного терминала, а фрегат «Адмирал Макаров» был поражён как минимум дважды. Об этом пишет тг-канал Exilenova+.
Так, на снимках видно, что повреждены нефтепроводы у причалов №1 и №2, а также сам причал №2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в другой зоне погрузки, рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.
Также аналитики указывают, что на снимках видны повреждения одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на военно-морской базе в Новороссийске.
При этом они отмечают: анализ спутниковых снимков и видео показывает, что корабль был поражен как минимум дважды.