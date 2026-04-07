Ученые рассказали, в каких ситуациях нужно уметь смеяться над собой 7.04.2026, 9:33

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Психологи провели серию экспериментов при участии более чем 3,2 тыс. человек.

Любой может случайно уронить поднос с едой или перепутать чье-то имя. Однако лишь гуру самоиронии преодолеет стыд и превратит историю о неудаче в настольный анекдот. Ученые из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) выяснили, в каких случаях людям стоит смеяться над собой, а в каких — нет, пишет «Нож».

Попав в неловкую ситуацию, легко замереть или притвориться, что ничего не произошло. Нидерландские исследователи решили понять, от каких факторов зависит выбор правильной реакции на оплошность.

Психологи провели серию экспериментов при участии более чем 3,2 тыс. человек. В первом актеры рассказывали добровольцам выдуманные истории «из своей жизни». Например, они признавались, что однажды захрапели в театре, упали на улице, выступили с незастегнутой ширинкой, забыли про день рождения матери, спросили полную женщину про ее срок беременности.

В других экспериментах артисты вновь пересказывали испытуемым ситуации, якобы случавшиеся с ними в разные периоды жизни. Более того, актеры также объясняли, как они реагировали на оплошность: чувствовали себя скованно, прятались или смеялись. Тем временем ученые наблюдали за реакцией добровольцев-слушателей.

Согласно выводам ученых, большинство людей положительно реагируют на тех, кто умеет посмеяться над собой. Исключение — реакция на тех, чей поступок нельзя назвать безобидным. Так, когда человек случайно оскорбил кого-то, ему стоит просто признать вину.

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