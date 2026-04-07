В Бресте родителям выставили счет за пропущенный урок информатики 7 7.04.2026, 9:50

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иллюстративное фото

По 32 рубля с ученика.

Брестчанка опубликовала в соцсетях скриншот сообщения от администрации одной из школ города. По ее словам, 12 учеников прогуляли урок информатики. После жалобы учителя родителей вызвали в школу, пишет BGmedia.

На собрании классный руководитель сообщил: отработка занятия будет платной. Позже родители получили уведомления — 32 рубля с ученика. В итоге сумма составила 384 рубля.

«Можно ли брать деньги за прогулы и как формировалась эта сумма?» — задается вопросом автор публикации.

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История быстро собрала десятки комментариев. Часть пользователей возмутилась. Люди напоминают: базовое среднее образование в Беларуси — бесплатное.

«Это самоуправство»

«Звонить в Министерство образования!»

«ОБЭП бы на эту школу вызвать»

«Незаконно. Нет законодательной базы для штрафов».

Некоторые уверены, что школа не имеет права брать деньги под видом «укрепления материальной базы». Другие предлагают направить скриншоты в прокуратуру или Следственный комитет.

Согласно Кодексу об образовании, школьники обязаны регулярно посещать занятия. Прогулы без уважительных причин считаются нарушением. При длительном отсутствии — более 30 дней — возможно даже отчисление.

Если ребенок пропустил урок по болезни или семейным обстоятельствам, родители должны написать заявление: на имя классного руководителя или директора — в зависимости от срока отсутствия.

Однако в законодательстве нет нормы, которая позволяла бы школам взимать плату за пропущенные уроки или вводить «штрафы» за прогул. Среднее образование в государственных школах остается бесплатным.

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