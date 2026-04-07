Белорусы возвращаются в Польшу после Пасхи

Белорусы возвращаются в Польшу после Пасхи3
- 7.04.2026, 10:26
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На границе — очереди.
Белорусы, живущие или работающие в Польше, стали возвращаться с родины после пасхальных выходных. На пограничных переходах образовались очереди на выезд из Беларуси. В Бресте планируемое время ожидания в электронной очереди превысило двое суток.
По данным Госпогранкомитета на 08:00 (по белорусскому времени) 7 апреля, в электронной очереди в пункте пропуска «Брест» зарегистрировано 870 легковых автомобилей. По расчетам бота, анализирующего прохождение границы, водителей, которые зарегистрируются в «Бресте» утром 7 апреля, вызовут для оформления спустя двое суток и пять часов — в полдень 9 апреля.
В «Брузгах» очередь на выезд составляет 175 автомобилей, но она сокращается: вечером 6 апреля число машин в очереди превышало 275. Водители, которые проходят границу утром 7 апреля, регистрировались в зоне ожидания 13 часами ранее. По сообщениям в чатах, пограничные процедуры при выезде из Беларуси в Польшу занимают около двух часов.
В пункте пропуска «Берестовица» очередей нет.
Очередей из автобусов на выезд из Беларуси нет ни в одном из пунктов пропуска.