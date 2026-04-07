закрыть
13 июля 2026, понедельник, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы возвращаются в Польшу после Пасхи

3
  • 7.04.2026, 10:26
  • 2,774
Белорусы возвращаются в Польшу после Пасхи

На границе — очереди.

Белорусы, живущие или работающие в Польше, стали возвращаться с родины после пасхальных выходных. На пограничных переходах образовались очереди на выезд из Беларуси. В Бресте планируемое время ожидания в электронной очереди превысило двое суток.

По данным Госпогранкомитета на 08:00 (по белорусскому времени) 7 апреля, в электронной очереди в пункте пропуска «Брест» зарегистрировано 870 легковых автомобилей. По расчетам бота, анализирующего прохождение границы, водителей, которые зарегистрируются в «Бресте» утром 7 апреля, вызовут для оформления спустя двое суток и пять часов — в полдень 9 апреля.

В «Брузгах» очередь на выезд составляет 175 автомобилей, но она сокращается: вечером 6 апреля число машин в очереди превышало 275. Водители, которые проходят границу утром 7 апреля, регистрировались в зоне ожидания 13 часами ранее. По сообщениям в чатах, пограничные процедуры при выезде из Беларуси в Польшу занимают около двух часов.

В пункте пропуска «Берестовица» очередей нет.

Очередей из автобусов на выезд из Беларуси нет ни в одном из пунктов пропуска.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров