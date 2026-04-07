Z-пропагандисты взвыли из-за проблем с российской ПВО 11 7.04.2026, 10:42

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ISW рассказал подробности.

Украина расширяет свою кампанию дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, тогда как российские «военкоры» жалуются на неэффективность собственной ПВО и на существенный ущерб от этих украинских атак.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW) по итогам 6 апреля.

Аналитики ISW констатировали, что новые удары Украины по нефтяному терминалу Шесхарис и по фрегату Адмирал Макаров в порту Новороссийска являются расширением украинской кампании атак, которая существенно подрывает российские возможности экспорта нефти.

В Институте изучения войны подчеркивают, что географические размеры России «создают огромный вызов» для защиты таких целей, особенно традиционными системами противовоздушной обороны, на которые россияне, похоже, до сих пор полагаются в защите от атак украинских беспилотников. Аналитики напоминают и о том, что ранее Украина провела масштабную кампанию ударов по радарам российских комплексов ПВО. Поэтому теперь систему российской противовоздушной обороны перегружает необходимость покрытия огромных территорий.

На этом фоне российские «военкоры» критикуют неэффективность российских систем ПВО и отмечают влияние украинских ударов, констатирует ISW. В частности, один из близких к Кремлю «военкоров» заявил 6 апреля, что из-за постоянных ударов Украины российские зенитно-ракетные войска «работают на износ», а их боекомплекты расходуются «в усиленных темпах». Этот «военкор» также пожаловался, что «просто так взять и создать из воздуха десятки тысяч ракет к Панцирям [системам ПВО] - физически невозможно». Поэтому он раскритиковал предложения российских СМИ, которые предлагают увеличить поставки зенитных управляемых ракет и ЗРК для защиты от ударов Украины. «Почему-то никто не пытается понять, насколько сложно просто взять и увеличить производство такого вида вооружения», — пожаловался «военкор». Вместо этого он призвал российскую армию копировать опыт Украины в противостоянии воздушным атакам — «больше маневренных огневых групп, больше расчетов дронов-перехватчиков, больше систем акустической разведки».

В ISW добавляют, что другие российские «военкоры» также жалуются на то, что ликвидация последствий украинских ударов требует ресурсов, а дневные удары украинских беспилотников дополнительно истощают российскую противовоздушную оборону. Также они признают систематический характер дальнобойных ударов украинских беспилотников и уязвимость российских военных кораблей, размещенных на базах в пределах досягаемости украинских дронов.

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