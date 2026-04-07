С какой стороны нападут на Лукашенко 19 Telegram-канал «Письма к дочери»

7.04.2026, 10:47

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Раньше кое-кто верил, что Путин его защитит, а теперь наоборот.

Вчера истекающий гарант сказал, что раз американцы не справились с Ираном, значит и с Китаем они тоже не справятся. Значит Китай американцам не по зубам. А что американцы не справятся с Россией кое-кто при этом, заметь, не сказал.

Не нашлось у него там места упоминанию России. То есть, согласно современным гарантовским представлениям об окружающей действительности, союзник и главный гарант его стабильности, получается, американцам по зубам.

И это, я считаю, многое объясняет в гарантовских геополитических маневрах последнего времени. Ну, потому что пока кое-кто считал, что Россия все равно победит или что Россия хотя бы не может проиграть, он себе никаких маневров не позволял.

А теперь получается, что непобедимым остался только Китай. Но не факт, что кое-кого даже друг Путин пошел бы защищать. А товарищ Си кое-кого защищать в такую даль точно не пойдет.

То есть, получается, что кое-кому остается надеяться только на боеготовность своих генералов. А больше, получается, надеяться не на кого. А боеготовность своих генералов кое-кто недавно видел. И она ему точно не понравилась.

Какая там боеготовность? Эти генералы даже не могут показать на карте, откуда на их гаранта готовится нападение.

Тем более, что вопрос о том, как американцы справляются в Иране, это вопрос спорный и, я бы сказал, очень неоднозначный. Я имею в виду, что с Ираном они, конечно, пока еще не справились, но с гуманистом Хаменеи справились вполне. И с многими другими иранскими гуманистами тоже.

А кое-кто, в отличие от Хаменеи, в мученики заранее не записывался. И что там будет с его стабильностью, если в ней не будет ее гаранта, истекающему гаранту, я подозреваю, совершенно не интересно. Как там его боевые генералы за него потом отомстят кое-кого не утешает.

Тем более, что свидетели стабильности, в отличие от иранских гуманистов, в мученики тоже не записывались. Из всех свидетелей стабильности в мученики запишется один божий человек Азаренок. Но даже это не точно.

Пойми меня правильно. Я лично немножко сомневаюсь, что на истекающего гаранта готовится нападение. Но истекающий гарант, в отличие от меня и своих генералов, судя по всему, в этом почти не сомневается.

Он только не знает точно с какой стороны будут нападать. Но раньше кое-кто верил, что Путин его защитит, а теперь наоборот. Теперь то ли ему надо уже Путина защищать, то ли защищаться от Путина.

И, кстати, так сразу не скажешь, который из этих вариантов хуже. Потому что ни один не радует.

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