«Происходит закапывание денег» 9 7.04.2026, 10:59

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Энергетические объекты Гомельщины оборудуют допсистемой безопасности.

Ключевые энергетические объекты в Гомельской области оборудуют дополнительной системой безопасности, узнал «Флагшток». Этот процесс уже идет.

Подтверждением служит тендер, объявленный «Гомельэнерго», на выполнение строительно-монтажных и иных специальных работ по объекту «Возведение второго контура ограждения «Егоза» территории филиала «Мозырская ТЭЦ».

За это предприятие отдаст почти 835 тыс. рублей (более 285 тыс. долларов), работы должны быть завершены в июле 2026 года.

Подробностей и никакой документации в тендере не представлено, но, как выяснил Флагшток, такие мероприятия проводят на всех подобных объектах региона, начиная от трансформаторных подстанций, мощностью 330 киловольт.

Создание мер безопасности выглядит так: по периметру объекта устанавливают железобетонный забор, под ним — противоподкопную решетку из арматуры. За забором ставят периметральное ограждение из 3D-сетки, а по верху прокладывают «Егозу», колючую проволоку.

Также эти объекты уже оборудованы системой видеонаблюдения, там установлены будки Департамента охраны.

По словам эксперта, который прокомментировал для Флагштока такие меры безопасности, во многом они бесполезны:

«Естественно, от ударов дронов и любой другой атаки с воздуха всё это никак не защищает. Сложно представить, что в современных условиях кто-то захочет сделать подкоп, чтобы попасть на территорию подстанции. То есть, происходит просто очередное закапывание денег по требованию силовиков».

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