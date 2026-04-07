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Белорус в соцсети задался вопросом, почему в деревнях дома красили в желто-голубой цвет

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  • 7.04.2026, 16:25
  • 21,412
Белорус в соцсети задался вопросом, почему в деревнях дома красили в желто-голубой цвет

Версии вас удивят.

Пользователь Threads Илья Смирнов опубликовал пост-размышление о том, почему в белoрусских деревнях дома красили в желто-голубой цвет. Он предложил несколько вариантов ответов, а в комментариях пользователи добавили свои, заметило «Зеркало».

«Чаму у Беларусі фарбуюць хаты у жоўта-блакітны колер? Гэтае пытанне зводзіць мяне з глузду ўжо шмат часу. Я заўважаю вясковыя хаты, пафарбаваныя такім чынам у самых розных баках нашай краіны, але не магу знайсці адказ, адкуль гэтая мода пайшла, чаму менавіта жоўта-блакітныя фарбы, і як аказалася, што такія хаты можна знайсці ў пераважнай большасці вёсак?» — написал Илья.

Для начала автор поделился своими фактическими наблюдениями про деревенские дома. Как отметил Илья, здания, которые привлекли его внимание, старые, но не очень. Предположительно, они были возведены в середине — второй половине XX века и были окрашены по одной схеме: центр желтый, а сверху и снизу использовался голубой цвет.

«Ёсць яшчэ варыянт з падобнай афарбоўкай, толькі колер жоўты з зялёным. Але сустракаецца ён значна менш, чым жоўта-блакітны варыянт. Якія ёсць варыянты паходжання: невядомая мне традыцыйная беларуская афарбоўка, прынамсі, як бела-чырвоныя строі народнага адзення (?), у савецкія гады можа быў дэфіцыт фарбаў і жоўта-блакітны быў агульным варыянтам (?), ці мо гэтыя дамы будаваліся па дзяржпраектах (?), мо дзесьці быў які стары савецкі фільм, у якім здымалі хату з такой афарбоўкай і мо праз гэта яна стала распаўсюджаная?» — перечислил версии Илья.

В комментариях пользователи предложили свои варианты:

«Какую краску завозили в сельпо, той и красили. Дешевая желтая краска и всегда в наличии в то время из-за дешевизны красителя охра. Желтая, синяя и зеленая. Других цветов просто не было. Разве что коричневая, но она мрачная для дома, поэтому красили полы. Белая маркая — поэтому потолок. Как-то так», — spiegel_by.

«Тут усё проста. Усё выкарыстоўваюць лідскую эмаль «ПФ 115», а яна выпускаецца толькі такіх колераў — васільковы, сурык, беліла і жоўты», — grinevichsergey.

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«Гадоў 30 таму фарбавалі бабуліну хату, якая дагэтуль увесь час была зялёнай. Хтосьці прапанаваў танную ці нават дармавую жоўтую фарбу, сінюю набылі ў краме. Так наша хата стала першай жоўта-блакітнай у нашай вёсцы, а можа, і ў тых, што побач», — koktyshsiarhei.

«На Гарадзеншчыне фарбавалі троху інакш: доўгія сцены ў блакітны, тарцовыя ў жоўты. Сам палову дзяцінства маляваў. Варыянт на фота больш палескі», — satan666panonski.

«Бо прыгожа. Бо гэта прыродныя колеры. Бо жоўценькі жыццесцвярджальны», — volia_ulasiuk.

«У знакомого были знакомые, занимающиеся ремонтом дорог. Поэтому его дача ярко- желтая и светится в свете фар. Может, и тут такая ситуация: что добыли, тем и покрасили», — swiftsummerwind.

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