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Израиль уничтожил базу российских вертолетов возле Тегерана

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  • 7.04.2026, 14:43
  • 17,564
Израиль уничтожил базу российских вертолетов возле Тегерана

Видеофакт.

Израиль нанес новые удары по территории Ирана, уничтожив парк военных вертолетов вблизи столицы. Целью стали объекты Корпуса стражей Исламской революции, пишет Defence blog.

Атаки были осуществлены по двум авиационным объектам в районе Тегерана. Армия обороны Израиля обнародовала видео, на котором видно уничтожение вертолетов российского производства серии Ми-17 на вертодроме Фатх в Карадже.

По словам авиационного аналитика Бабака Тагваи, под удар попали машины типа Ми-17В-5 и Ми-171Е, которые используются для транспортировки войск и логистики.

Атака была осуществлена с помощью высокоточной крылатой ракеты Delilah, разработанной компанией Israel Aerospace Industries. Это оружие способно долго находиться над целью перед ударом и точно поражать объекты даже в сложных условиях.

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