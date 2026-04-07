Израиль уничтожил базу российских вертолетов возле Тегерана 5 7.04.2026, 14:43

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Видеофакт.

Израиль нанес новые удары по территории Ирана, уничтожив парк военных вертолетов вблизи столицы. Целью стали объекты Корпуса стражей Исламской революции, пишет Defence blog.

Атаки были осуществлены по двум авиационным объектам в районе Тегерана. Армия обороны Израиля обнародовала видео, на котором видно уничтожение вертолетов российского производства серии Ми-17 на вертодроме Фатх в Карадже.

По словам авиационного аналитика Бабака Тагваи, под удар попали машины типа Ми-17В-5 и Ми-171Е, которые используются для транспортировки войск и логистики.

Атака была осуществлена с помощью высокоточной крылатой ракеты Delilah, разработанной компанией Israel Aerospace Industries. Это оружие способно долго находиться над целью перед ударом и точно поражать объекты даже в сложных условиях.

BREAKING: Early this morning, the Israeli Air Force targeted helicopters of the IRGC Ground Force Aviation Branch as well as Yas Helicopter Services Company at Fat'h Heliport in Karaj, west of Tehran, Iran. They published footage showing the destruction of Mi-17V-5 and Mi-171E… pic.twitter.com/ryfQCBgkMk — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 6, 2026

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