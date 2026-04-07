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Дроны ВСУ обрушились на ключевые нефтяные узлы РФ в Черном море

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  • 7.04.2026, 11:35
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Дроны ВСУ обрушились на ключевые нефтяные узлы РФ в Черном море

Россия заявила об ударе по терминалу КТК.

Россия заявила о масштабной атаке украинских беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры на Черном море. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который проходит около 1,5% мировых поставок нефти, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В результате атаки были повреждены системы швартовки, погрузочная инфраструктура и четыре крупных резервуара для хранения нефти. Терминал «Южная Озереевка» играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти, обеспечивая до 80% ее поставок за рубеж.

Российская сторона утверждает, что целью удара было нанесение экономического ущерба международным акционерам проекта, включая американские компании Chevron и ExxonMobil. Независимого подтверждения этой информации пока нет, а представители КТК отказались от комментариев.

Одновременно украинские военные заявили об ударе по расположенному поблизости терминалу «Шесхарис». По данным источников в СБУ, были повреждены шесть из семи причалов для загрузки танкеров, а также узлы трубопроводной системы и станция учета нефти. На объектах возникли крупные пожары.

Источники в отрасли сообщили, что огонь охватил основной причал «Транснефти», способный обслуживать супертанкеры.

Терминал «Шесхарис» ежедневно отгружает от 600 до 700 тысяч баррелей нефти и является одним из ключевых экспортных узлов России. Масштабы ущерба и влияние атак на поставки пока остаются неясными.

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