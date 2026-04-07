В Беларуси зацвела сакура

В Беларуси зацвела сакура1
- 7.04.2026, 11:51
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Куда ехать за фото?
Чтобы увидеть сакуру, необязательно лететь в Японию. Сейчас декоративные вишневые деревья цветут прямо в Беларуси и уже привлекают десятки любителей красивых фото.
Розовые цветы распустились на западе страны – в самом центре Гродно. Причем случилось это на неделю раньше, чем в прошлом году.
Локация хорошо знакома местным жителям. Сакура цветет в парке Жилибера, сообщает провластная «Телерадиокомпания Гродно».
Японские деревья высадили в так называемой Швейцарской долине в 2023 году накануне 9 мая. Там появилось 15 саженцев.
И вот уже третий год подряд весной это место превращается в настоящий магнит для горожан и туристов.
Главный нюанс – сакура цветет совсем недолго.
Пик приходится всего на два-три дня, когда деревья покрываются плотными розовыми «шапками». В целом же цветение длится около недели.
Поэтому, если хотите увидеть это эффектное зрелище, лучше не откладывать поездку.