В Беларуси зацвела сакура 1 7.04.2026, 11:51

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Куда ехать за фото?

Чтобы увидеть сакуру, необязательно лететь в Японию. Сейчас декоративные вишневые деревья цветут прямо в Беларуси и уже привлекают десятки любителей красивых фото.

Розовые цветы распустились на западе страны – в самом центре Гродно. Причем случилось это на неделю раньше, чем в прошлом году.

Локация хорошо знакома местным жителям. Сакура цветет в парке Жилибера, сообщает провластная «Телерадиокомпания Гродно».

Японские деревья высадили в так называемой Швейцарской долине в 2023 году накануне 9 мая. Там появилось 15 саженцев.

И вот уже третий год подряд весной это место превращается в настоящий магнит для горожан и туристов.

Главный нюанс – сакура цветет совсем недолго.

Пик приходится всего на два-три дня, когда деревья покрываются плотными розовыми «шапками». В целом же цветение длится около недели.

Поэтому, если хотите увидеть это эффектное зрелище, лучше не откладывать поездку.

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