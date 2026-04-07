«Стратегическая цель Кремля состоит из нескольких уровней» 8 7.04.2026, 12:02

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Виктор Ягун

Зачем Путин ограничивает интернет?

В России все сильнее ограничивают интернет: возникают перебои со связью, власти давят на VPN и блокируют Telegram. Это показывает, что Кремль все дальше ведет страну к изоляции и тотальному контролю.

К чему в конечном итоге стремится Путин, начиная масштабное ограничение интернета в России?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Если смотреть на происходящее не как на техническое ограничение, а как на классическую модель поведения государства в условиях затяжной войны и внутренней мобилизации системы, то ограничение интернета в России — это не ситуативное решение. Это элемент долгосрочной стратегии перехода к управляемому информационному пространству по модели цифрового «суверенитета». То есть это вариант цифрового военного положения.

Стратегическая цель Кремля состоит из нескольких уровней. Первый уровень — это политический контроль. Путинская система давно пришла к тому, что главным риском для нее является не военное поражение само по себе, а неконтролируемая информация об этом поражении. Поэтому задача очень простая: не просто цензура, а создание среды, в которой государство определяет, что вообще существует как факт, а что не существует.

Второй уровень — это сценарий долгой войны. Россия постепенно перестраивается в модель государства-осажденной крепости. В такой модели свободный интернет рассматривается как уязвимость, потому что он позволяет обходить государственную пропаганду, дает доступ к альтернативным данным о потерях, создает горизонтальные связи между людьми. Он даже облегчает организацию протестов, как мы это видели в Иране.

Поэтому цель — не просто блокировка, а способность в любой момент перевести страну в режим внутреннего интернета. То есть к модели, аналогичной китайской, но с более жестким силовым компонентом. Что-то среднее между Северной Кореей и Китаем.

Третий уровень — это контрразведывательный барьер. Для российских спецслужб Telegram — это не только проблема оппозиции, но и проблема оперативной информации об ударах по инфраструктуре, реальных последствиях войны, перемещениях войск, эффективности украинских атак, контактах подполья с украинскими спецслужбами. Практически Кремль пытается уменьшить прозрачность на собственной территории.

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