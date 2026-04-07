В Беларуси намерены ввести новшества по недвижимости

В Беларуси намерены ввести новшества по недвижимости3
- 7.04.2026, 19:01
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Они затрагивают в том числе арендное жилье.
В Беларуси намерены ввести новшества, которые затрагивают рынок недвижимости. Возможные изменения касаются в том числе арендного жилья. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год.
В Жилищном кодексе намерены прописать возможность регистрировать договоры найма жилых помещений «посредством цифровых технологий». То есть удаленно.
Из других планов — оптимизировать схему, по которой заключают такие договоры с членами семьи нанимателя. Также чиновники планируют «предусмотреть дополнительное правовое регулирование вопросов, связанных с выселением граждан из жилого помещения, являющегося предметом ипотеки, в случае обращения на него взыскания банком-залогодержателем».
Также власти намерены «оптимизировать категории граждан, которые могут получить жилые помещения социального пользования». Еще один план — предусмотреть порядок учета индивидуальных ходатайств о предоставлении арендного жилья.
«Дополнить перечень граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, категорией граждан наиболее востребованных профессий и включения положений об особенностях предоставления арендного жилья такой категории», — говорится в обосновании к плану подготовки проектов законодательных актов на 2026 год о еще одном намерении властей.
Также чиновники планируют «установить механизмы использования студенческих общежитий в качестве дополнительных средств размещения участников событийных мероприятий во внеучебный период».