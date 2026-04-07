закрыть
13 июля 2026, понедельник, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси намерены ввести новшества по недвижимости

3
  • 7.04.2026, 19:01
  • 13,258
В Беларуси намерены ввести новшества по недвижимости

Они затрагивают в том числе арендное жилье.

В Беларуси намерены ввести новшества, которые затрагивают рынок недвижимости. Возможные изменения касаются в том числе арендного жилья. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год.

В Жилищном кодексе намерены прописать возможность регистрировать договоры найма жилых помещений «посредством цифровых технологий». То есть удаленно.

Из других планов — оптимизировать схему, по которой заключают такие договоры с членами семьи нанимателя. Также чиновники планируют «предусмотреть дополнительное правовое регулирование вопросов, связанных с выселением граждан из жилого помещения, являющегося предметом ипотеки, в случае обращения на него взыскания банком-залогодержателем».

Также власти намерены «оптимизировать категории граждан, которые могут получить жилые помещения социального пользования». Еще один план — предусмотреть порядок учета индивидуальных ходатайств о предоставлении арендного жилья.

«Дополнить перечень граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, категорией граждан наиболее востребованных профессий и включения положений об особенностях предоставления арендного жилья такой категории», — говорится в обосновании к плану подготовки проектов законодательных актов на 2026 год о еще одном намерении властей.

Также чиновники планируют «установить механизмы использования студенческих общежитий в качестве дополнительных средств размещения участников событийных мероприятий во внеучебный период».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли