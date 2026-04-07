Индия нашла альтернативу российской нефти
- 7.04.2026, 12:20
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Помогло решение Трампа.
Индия готовится импортировать самый большой объем нефти из Венесуэлы за последние шесть лет, что поможет компенсировать дефицит нефти с Ближнего Востока, вызванный конфликтом с Ираном.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным Kpler, в апреле к западному побережью Индии из Венесуэлы поступит более 12 миллионов баррелей — это самый большой объем с февраля 2020 года.
Партии, прибывающие в апреле, вероятно, были забронированы до недавних перебоев в поставках с Ближнего Востока, что подчеркивает долгосрочное стратегическое изменение, а не чисто реактивный шаг, отметил Сумит Ритолия, ведущий аналитик компании по анализу данных.
«Эта южноазиатская страна, которая импортирует около 90% нефти, искала альтернативы после того, как война с Ираном нарушила поставки через Ормузский пролив, через который обычно проходит почти 40% нефтяных поставок страны», — говорится в публикации. — «Венесуэла производит подобные смеси с высоким содержанием серы, и Индия ранее была основным покупателем у этого производителя из ОПЕК, прежде чем торговля была ограничена санкциями США, которые Вашингтон ослабил после захвата диктатора Николаса Мадуро в январе».
Как сообщалось, в марте Министерство финансов США ослабило санкции против Венесуэлы — в контексте стремлений администрации президента Дональда Трампа стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке во время войны с Ираном.