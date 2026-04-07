Nutella получила «лучшую бесплатную рекламу в истории»7
- 7.04.2026, 12:37
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Благодаря миссии NASA.
Банка Nutella неожиданно стала звездой миссии NASA «Артемида II», превратившись в вирусный хит и, по мнению пользователей соцсетей, — в «лучшую бесплатную рекламу в истории», пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
Эпизод произошел на борту космического корабля «Орион». В условиях невесомости банка шоколадно-ореховой пасты плавно «выплыла» из кухонного отсека и зависла в кадре — идеально повернувшись этикеткой к камере. Видео быстро разошлось по соцсетям, где пользователи отметили, что такой «рекламный кадр» невозможно было бы спланировать даже самой креативной маркетинговой команде.
Ролик привлек внимание самой Nutella. Компания поделилась видео, написав: «Для нас честь отправиться дальше, чем любая другая паста в истории», добавив, что продолжает «дарить улыбки на новой высоте». Публикация собрала около 200 тысяч просмотров за короткое время.
Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS— Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026
К шутке подключились и представители NASA. Космический центр Кеннеди отметил, что экипаж миссии «наслаждается сладостями, одновременно делая впечатляющие снимки Луны».
Миссия «Артемида II», стартовавшая с мыса Канаверал, продлится девять дней. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 10 апреля с приводнением в Тихом океане у побережья Калифорнии.