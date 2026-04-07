закрыть
13 июля 2026, понедельник, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Nutella получила «лучшую бесплатную рекламу в истории»

7
  • 7.04.2026, 12:37
  • 5,570
Nutella получила «лучшую бесплатную рекламу в истории»

Благодаря миссии NASA.

Банка Nutella неожиданно стала звездой миссии NASA «Артемида II», превратившись в вирусный хит и, по мнению пользователей соцсетей, — в «лучшую бесплатную рекламу в истории», пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Эпизод произошел на борту космического корабля «Орион». В условиях невесомости банка шоколадно-ореховой пасты плавно «выплыла» из кухонного отсека и зависла в кадре — идеально повернувшись этикеткой к камере. Видео быстро разошлось по соцсетям, где пользователи отметили, что такой «рекламный кадр» невозможно было бы спланировать даже самой креативной маркетинговой команде.

Ролик привлек внимание самой Nutella. Компания поделилась видео, написав: «Для нас честь отправиться дальше, чем любая другая паста в истории», добавив, что продолжает «дарить улыбки на новой высоте». Публикация собрала около 200 тысяч просмотров за короткое время.

К шутке подключились и представители NASA. Космический центр Кеннеди отметил, что экипаж миссии «наслаждается сладостями, одновременно делая впечатляющие снимки Луны».

Миссия «Артемида II», стартовавшая с мыса Канаверал, продлится девять дней. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 10 апреля с приводнением в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли