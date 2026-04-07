Что происходит с курсами валют 7.04.2026, 12:48

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Доллар и евро продолжают двигаться в одном тандеме.

Доллар и евро продолжают двигаться в одном тандеме, и пока он ведет их стоимость вниз. Российский рубль на этом фоне укрепляется, а юань тоже выбрал движение вниз. Биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $68 659.

Доллар подешевел на 0,31 копейки и стоит 2,9210 рубля.

Евро снизился на 0,93 копейки и стоит 3,36 рубля.

Сотня российских рублей выросла на 0,29 копейки и стоит 3,7378 рубля.

Десяток юаней подешевел на 0,99 копейки и стоит 4,2677 рубля.

Вчера доллар подешевел на 1,23 копейки и стоил 2,9241 рубля, евро подешевел на 1,26 копейки и стоил 3,3693 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 1,70 копейки и стоила 3,7349 рубля, а десяток юаней подешевел на 2,94 копейки и стоил 4,2776 рубля.

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