Путин совершает ошибку

Путин совершает ошибку7
- Егор Чернев
- 7.04.2026, 12:49
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Российская экономика будет в тяжелом состоянии.
Если Путин не согласится на компромиссный вариант окончания войны по линии фронта, следующие условия для России могут быть гораздо хуже.
И это не пугалка или фантазия – впервые с 2022 года Украина превзошла Россию в дроновых атаках.
В условиях современной войны, когда осуществление стремительных и крупных наземных наступательных операций почти невозможно, ключевым стратегическим преимуществом становится преимущество в воздушной войне.
И сегодня ситуация складывается так, что у нас есть дроны-перехватчики, а у России «Панцири» стоят без ракет. У нас есть Starlink и современная связь, а у них нет. Мы ежесуточно выносим им какое-то стратегическое предприятие, порт или НПЗ, а также системы ПВО – они бьют преимущественно по гражданским объектам одиночными долетевшими дронами.
Через полгода обмена такими ударами российская экономика будет в тяжелом состоянии. И тогда в Кремле будут думать не о том, как захватить Донбасс, а как не потерять уже захваченное.
Выбор за ними. Но что-то мне подсказывает, что они в очередной раз совершат ошибку.
Егор Чернев, «Фейсбук»