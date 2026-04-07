Путин совершает ошибку 7 Егор Чернев

7.04.2026, 12:49

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Российская экономика будет в тяжелом состоянии.

Если Путин не согласится на компромиссный вариант окончания войны по линии фронта, следующие условия для России могут быть гораздо хуже.

И это не пугалка или фантазия – впервые с 2022 года Украина превзошла Россию в дроновых атаках.

В условиях современной войны, когда осуществление стремительных и крупных наземных наступательных операций почти невозможно, ключевым стратегическим преимуществом становится преимущество в воздушной войне.

И сегодня ситуация складывается так, что у нас есть дроны-перехватчики, а у России «Панцири» стоят без ракет. У нас есть Starlink и современная связь, а у них нет. Мы ежесуточно выносим им какое-то стратегическое предприятие, порт или НПЗ, а также системы ПВО – они бьют преимущественно по гражданским объектам одиночными долетевшими дронами.

Через полгода обмена такими ударами российская экономика будет в тяжелом состоянии. И тогда в Кремле будут думать не о том, как захватить Донбасс, а как не потерять уже захваченное.

Выбор за ними. Но что-то мне подсказывает, что они в очередной раз совершат ошибку.

Егор Чернев, «Фейсбук»

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