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«Третий день тьма кромешная»

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  • 7.04.2026, 12:59
  • 4,528
«Третий день тьма кромешная»
иллюстративное фото

Жители белорусского города жалуются на темноту и отсутствие реакции служб.

В Жодино сразу на нескольких улицах снова зафиксированы проблемы с уличным освещением. Как написали жители в одном из городских чатов, фонари не работают уже несколько дней, а обращения в службу 115 пока не дали результата.

Горожане сообщают, что без света остаются улицы Куприянова, Первомайская, Школьная, а также близлежащие переулки. Люди отмечают, что ситуация повторяется не впервые и вызывает серьезные опасения за безопасность в темное время суток, пишет ex-press.by.

Комментарии из городского чата

Кристина: «Вопрос по освещению — что это на Куприянова третий день тьма кромешная? Такое было с полгода назад — звонила 115, вернули. Сейчас от музея до школы ни одного фонаря, окна не горят —ничего под ногами не разглядеть».

Ирина: «Если не горит освещение по всей улице, то, возможно, дело в какой-то неисправности. Коммунальные службы не мониторят ежедневно улицы и могут даже не знать о неполадках. Поэтому единственным верным решением в данной ситуации будет просто оставить заявку на 115. А вот выполнение заявки — это уже вопрос другой... Моя заявка о неисправности фонаря на остановке на Куприянова висит неисполненная еще с 25 марта».

Dashulya: «Куприянова, Первомайская, пер. Первомайский, пер. Строителей, Школьная — с пятницы нет освещения. И с пятницы оставлены заявки 115, вчера дублировались. Тишина и темнота...»

«Улица Тимирязева. А в районе домов N12, 15 еще и движение двухстороннее, скоростное, несмотря на то, что якобы жилая зона», — написала еще одна горожанка и приложила фото.

На данный момент официальных комментариев от ответственных служб не поступало. Жители надеются, что проблема будет устранена в ближайшее время.

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