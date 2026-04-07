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«Для Чернобыля это настоящая сенсация»

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  • 7.04.2026, 13:06
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«Для Чернобыля это настоящая сенсация»

Впервые за 20 лет в заповедник вернулись аисты.

Впервые за последние 20 лет на гнездование в Чернобыль прилетели белые аисты. Об этом рассказали в украинском Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

Прилет белых аистов зафиксировал украинский эколог, радиоэколог, автор ряда книг и статей об экологии Чернобыльской зоны отчуждения, заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский, который сделал фото птиц в Чернобыле.

«Сегодня в центре города Чернобыль на крышу административного здания возле мемориала Звезда полынь сели отдохнуть шесть белых аистов. Для Чернобыля это настоящая сенсация: последнее гнездование аиста белого в городе было зафиксировано 20 лет назад», — отметили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

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