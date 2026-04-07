Казахстан отстранил Россию от строительства электростанций 5 7.04.2026, 13:27

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Не помог даже визит Путина.

Казахстан отказался от услуг российских компаний при строительстве ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске, сообщает Kursiv. На заседании правительства стало известно, что ТЭЦ в Кокшетау Казахстан решил строить своими силами, а еще две построит казахстанско-сингапурский консорциум с участием компании «Самрук-Энерго».

В Кокшетау уже ведут проектирование. Мощность станции увеличат до 820 Гкал, запуск намечен на первый квартал 2029 года. Стоимость станции составит порядка 300 млрд тенге. ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске обойдутся дороже — около 400 млрд тенге. В ближайшее время начнут подготовку площадок и заказы оборудования. Ввод обеих станций планируется в конце 2029 года. «Технологии все будут современные, китайские, соответствующие экологическим требованиям», — сказал вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов. На всех новых ТЭЦ планируют использовать технологию «чистого угля» и элементы искусственного интеллекта.

Изначально рассматривался вариант строительства этих ТЭЦ совместно с Россией. Но в Казахстане не получили информации о предоставлении льготного финансирования с российской стороны, поэтому проекты начали строить своими силами. Согласно договору, финансирование проекта должны были обеспечить российские банки. Они должны были предоставить кредиты сроком на 15 лет. Но возникли сложности с финансированием проекта и субсидированием процентной ставки для закупки оборудования.

Договоренность о строительстве ТЭЦ на территории Казахстана была заключена в ноябре 2023 года в ходе визита Путина в страну. Меморандум об этом подписали Министерства энергетики двух государств. Первоначально возведение объектов оценивалось в $2,7 млрд. Генподрядчиком должен был выступить «Интер РАО».

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