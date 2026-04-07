От белоруски требовали оплатить чужой долг

От белоруски требовали оплатить чужой долг5
- 7.04.2026, 13:35
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Речь идет про $7100.
Учащуюся одного из колледжей Новогрудка потребовали оплатить 21 тысячу рублей долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые накопила ее лишенная родительских прав мать. Претензию удалось отозвать только после проверки прокуратуры и обращения в суд.
Девушка является лицом, оставшимся без попечения родителей. Ее отец умер, а мать лишили родительских прав.
С сентября 2022 года по март 2026 года белoруска обучалась в одном из колледжей Новогрудка. Она была зарегистрирована в Гродно в закрепленной за ней квартире, принадлежащей матери. При этом сама там не жила.
«Мать длительное время уклонялась от оплаты жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 21 тысячи рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.
В октябре 2025 года, когда девушке уже исполнилось 18 лет, с нее солидарно с матерью взыскали задолженность по оплате коммуналки, в том числе пеню.
Белoруска обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство по этому поводу направило в суд иск о признании исполнительной надписи о взыскании задолженности по коммунальным платежам не подлежащей исполнению.
«В заявлении отмечено, что с момента приобретения (с 2017 года) статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, в жилом помещении она не проживала, не пользовалась жилищно-коммунальными услугами, а расчет пени произведен исходя из долга, который образовался по вине матери до достижения ею совершеннолетия», — рассказали в прокуратуре.
Суд согласился с доводами прокурора и отменил претензию к девушке.