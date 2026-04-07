«В Москве крайне расстроены» 2 7.04.2026, 13:45

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МИД Украины рассказал о нервной реакции России на визиты Зеленского.

Страна-агрессор Россия активизировала пропаганду, распространяя фейки о якобы провалах Украины в сотрудничестве со странами Персидского залива. Прогнозируется, что в ближайшие недели РФ усилит свою дезинформационную кампанию.

Об этом во вторник, 7 апреля, предупредил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«В Москве крайне расстроены стремительным укреплением связей Украины со странами Залива на фоне иранского воздушного террора. Там понимают, что уникальный опыт Украины кардинально изменил ее роль в регионе. Поэтому они обратились к пропаганде, чтобы попытаться подорвать вклад Украины», — сообщил министр в своей публикации, размещенной в соцсети Х.

По словам Сибиги, Москва распространяет недостоверную информацию о якобы пострадавших украинских экспертах, что Киев не придерживается своих обязательств и тому подобное.

«Мы ожидаем больше таких глупостей в ближайшие недели», — отметил он.

Министр выразил уверенность, что российская пропаганда не достигнет своей цели.

«Наши партнеры в Заливе прекрасно знают, как Украина поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной защиты», — подчеркнул Андрей Сибига, добавив, что визит президента Владимира Зеленского в страны Персидского залива заложил фундамент для долговременного сотрудничества.

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