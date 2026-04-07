«Ситуация изменилась в последние два месяца» 16 7.04.2026, 19:07

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Фото: AP

Экс-глава ЦРУ рассказал об успехах Украины.

Россия утратила прежнее преимущество в войне против Украины — такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CBS.

По его словам, примечательно, что, несмотря на значительное превосходство России в численности войск, вооружении и размере экономики (которая в 10–12 раз больше украинской), украинской армии удаётся сдерживать наступление на линии фронта.

Петреус также отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины добились более ощутимых успехов, чем российская сторона. При этом подобное развитие событий ранее считалось маловероятным именно из-за разницы в ресурсах и масштабах экономики.

Одним из ключевых факторов он назвал инновационный подход Украины к использованию беспилотных систем. По его мнению, особая эффективность достигается за счёт того, как эти технологии интегрируются в единую систему.

«Настоящая гениальность заключается в том, как они всё это объединяют», — подчеркнул он, имея в виду общую экосистему управления и координации в украинских силах.

Кроме того, Петреус отметил, что в ближайшие годы в Украине могут появиться полностью автономные боевые системы: люди будут задавать им задачи, а выполнение будет осуществляться роботами.

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