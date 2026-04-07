Белорус хотел подать заявление на ВНЖ в Польше, но отправил свой паспорт в налоговую 3 7.04.2026, 14:23

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Подобные ошибки — не редкость.

21-летний Роман по ошибке отправил оригинал паспорта и документы на ВНЖ в польскую налоговую инспекцию. Дело в том, что все госорганы в Польше называются Urządy (ужонды). Не зная, какой из них выбрать для отправки заявления, белoрус просто нашел на карте ближайший к дому.

Им оказалась налоговая инспекция — Urząd Skarbowy. Все бы ничего, но за время хождения документов «не туда» истек легальный срок пребывания Романа в Польше. MOST изучил его кейс, описанный в профильном чате, и вместе с юристом попытался найти выход.

Об истории стало известно 1 апреля, когда Роман сам поделился ей в одном из чатов, посвященном легализации иностранцев. Сначала участники сочли, что это первоапрельская шутка. Но вскоре стало ясно: случай реальный. Журналисты связались с Романом, но он лишь косвенно подтвердил сам факт случившегося.

Из того, что молодой человек рассказал в чате, известно, что его карта побыта (ВНЖ) действовала до 31 марта. За день до этого — 30 марта — он отправил документы на новую карту по почте. Обычно для легализации пребывания используют ксерокопию паспорта, но Роман положил оригинал, а также оригиналы других документов, которые требуются в таких случаях.

Адрес он нашел в Google — ориентировался на ближайший к дому ужонд. Так вместо воеводской администрации (Urząd Wojewódzki), который занимается легализацией, документы ушли в районную налоговую — Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany.

— На следующий день мне позвонили из налоговой и сказали, что так нельзя отправлять все оригиналы и что я отправил их не туда, — написал Роман в чате.

Документы вернули, но проблему это не решило

Молодой человек поехал в налоговую и забрал документы под расписку: сотрудница госоргана написала, что выдала их на основании студенческого билета.

— Сотрудница налоговой не хотела перенаправить их по назначению, так как там был паспорт и другие оригиналы, — рассказал Роман в чате.

Позже он отправил документы уже в воеводскую администрацию. Но, вопреки правилам, это было сделано уже после истечения срока действия предыдущего ВНЖ.

— Но ключевая проблема осталась: срок действия карты побыта уже истек, а заявление [в срок] фактически не было подано, — написал Роман.

«Это ваши проблемы»

Получилось, что в момент подачи заявления у него уже не было легального основания находиться в Польше. В чате Роман прямо спросил:

— Если завтра при попытке подать документы меня задержит Straż Graniczna (пограничная служба. — Прим.), какие мои дальнейшие действия? И какой шанс, что это вообще произойдет?

Ответы были разными — от резких до осторожных.

— Это ваши проблемы, что вы отправили не туда. Вы уже нелегально [находитесь в Польше], — написал один из участников.

Другие делились опытом:

— При мне Straż Graniczna уводила человека из ужонда при схожих обстоятельствах.

Хотя такие случаи не являются обычной практикой, при обращении в ужонд могут возникнуть дополнительные вопросы к легальности пребывания. В таком случае к делу может подключиться Погранслужба. В худшем случае она может запустить проверку и выдать предписание покинуть Польшу.

Закон предусматривает такие ошибки, но это не всегда срабатывает

В обсуждении быстро появился аргумент от юристов: статья 65 Кодекса административного производства Польши. Согласно ей:

- если заявление подано не в тот орган, его должны переслать в нужный;

при этом срок подачи считается соблюденным.

На первый взгляд, случай Романа как раз подпадает под эту норму. Значит, налоговая инспекция должна была сама переслать пакет документов в воеводскую администрацию, и тогда Роман не утратил бы легального статуса?

Анастасия — юрист, которая занимается легализаций иностранцев, — объясняет, что на практике применение этой статьи осложнено.

— Во-первых, органы неохотно пересылают документы с оригиналами, особенно паспортами. Во-вторых, важно, было ли это полноценное, официальное заявление (wniosek) на карту побыта, то есть заявление, оформленное по правилам, а не просто пакет документов. В-третьих, даже при пересылке документы могли бы попасть в нужный ужонд уже после истечения срока, — поясняет она.

Из переписки Романа и налогового органа можно заключить, что письмо поступило в налоговую только 1 апреля — уже после окончания срока действия карты побыта.

— Как следует из разъяснений самих ужондов, датой подачи считается момент, когда заявление поступает в учреждение и регистрируется, а не дата отправки письма. Это означает, что даже при пересылке документы Романа, скорее всего, были бы признаны поданными с опозданием, — добавляет Анастасия.

Именно поэтому юристы советуют не тянуть с подачей заявления до последнего дня: даже небольшая ошибка может привести к пропуску срока.

Выход есть?

Ситуация Романа — не уникальная, говорит Анастасия. Многие ориентируются на Google и иногда ошибаются.

— Подобные ошибки — не редкость: в чатах помощи по легализации регулярно появляются вопросы о том, куда именно отправлять документы, — добавляет специалистка.

По ее словам, риски для Романа вполне реальные. Срок подачи документов может считаться пропущенным, а пребывание — признано нелегальным. В этом случае возможен отказ в карте побыта. Это значит, что от него могут потребовать покинуть Польшу и даже вынести запрет на въезд.

Отдельно Анастасия комментирует страх задержания:

— Риск есть, но он не автоматический. Однако при обращении в ужонд без легального статуса человек действительно может попасть в поле зрения пограничной службы.

Специалистка полагает, что главный шанс Романа — попытаться восстановить срок подачи, то есть попросить ужонд принять документы после дедлайна.

— Можно подать заявление о восстановлении срока (przywrócenie terminu), но оно требует сильного обоснования, а решение остается на усмотрение органа, — добавляет Анастасия.

В чате Pоману также советовали приложить доказательства, что попытка подачи документов была сделана вовремя. В крайнем случае — рассмотреть вариант податься на международную защиту, если для этого есть основания.

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