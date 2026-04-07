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Рита Дакота: Мою мать задержали после того, как она заступилась за избиваемого парня

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  • 7.04.2026, 14:33
  • 8,264
Рита Дакота: Мою мать задержали после того, как она заступилась за избиваемого парня

Долгое время артистка избегала этой темы.

Певица Рита Дакота впервые подробно рассказала в Instagram о событиях 2022 года, когда белорусские силовики задержали ее мать Светлану Герасимович. Долгое время артистка избегала этой темы, опасаясь, что публичность может навредить близкому человеку.

Еще в 2020 году Рита Дакота поддержала протесты в Беларуси и выпустила песню «Уходи», адресованную Лукашенко. После этого её внесли в «черные списки», и выступать на родине она больше не могла. Спустя два года в провластных телеграм-каналах появилась информация о задержании ее матери.

Как рассказала певица сейчас, тогда она молчала о произошедшем из страха.

«Боялась, что от моей огласки ей станет только хуже, что её найдут и разлучат нас на долгие годы», - напісала она.

По словам певицы, её мать — учительница начальных классов — стала свидетельницей жестокого задержания в Минске.

«Моя мама не смогла пройти мимо толпы силовиков, которые били кирзовыми сапогами в голову лежащего юного парнишку… Мама кричала, что так нельзя, пыталась взывать к человечности», - рассказала Рита Дакота.

Однако, как подчёркивает артистка, на ее слова никто не отреагировал.

Вернувшись домой, Светлана Герасимович, находясь под сильным эмоциональным впечатлением, написала комментарий в социальных сетях. Именно это стало причиной преследования:

«За это ей вменили «публичное оскорбление представителя власти» и «кибербуллинг».

Певица утверждает, что ее матери удалось покинуть Беларусь буквально чудом — в противном случае ей грозило заключение.

После задержания у Светланы Герасимович начались серьёзные проблемы со здоровьем. Женщине потребовалась сложная операция, и некоторое время она была прикована к инвалидной коляске.

Сама Рита Дакота также столкнулась с последствиями своей позиции: ей запретили выступать не только в Беларуси, но и в России — после того как она выступила против войны в Украине. В этот период она сосредоточилась на уходе за матерью, потеряла значительную часть доходов и практически остановила творческую деятельность.

Сейчас Рита Дакота живёт в США и продолжает заниматься музыкой.

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