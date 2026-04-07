закрыть
13 июля 2026, понедельник, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк?

7
  • 7.04.2026, 14:35
  • 12,476
США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк?

Об этом сообщают иранские СМИ.

Несколько взрывов прогремело на острове Харк, через который Иран поставляет 90% добываемой нефти. Как сообщает иранское агентство Mehr, удары нанесли вооруженные силы США и Израиля.

В ночь на 8 апреля истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива. Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» (то есть с 7 на 8 апреля).

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли