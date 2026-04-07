США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк? 7 7.04.2026, 14:35

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Об этом сообщают иранские СМИ.

Несколько взрывов прогремело на острове Харк, через который Иран поставляет 90% добываемой нефти. Как сообщает иранское агентство Mehr, удары нанесли вооруженные силы США и Израиля.

В ночь на 8 апреля истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива. Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» (то есть с 7 на 8 апреля).

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