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Ручной мышонок Путина

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  • Игорь Эйдман
  • 7.04.2026, 14:56
  • 13,728
Ручной мышонок Путина
Игорь Эйдман

Теперь слухи подтвердились.

Bloomberg слил запись телефонного разговора Орбана и Путина 17 октября. Орбан предложил Путину стать «мышкой», которая поможет российскому «льву».

«Наша дружба выросла до такого уровня, что я могу помочь вам любым способом. <…> Где бы вам ни пригодилась моя помощь, я к вашим услугам», — сказал Орбан Путину.

В качестве примера Орбан привёл басню Эзопа, в которой лев однажды пощадил мышку, и эта мышка потом освобождает льва, попавшего в сети.

Также Орбан сказал, что их дружба с Путиным укрепилась в 2009 году, когда Орбан, тогда ещё будучи лидером оппозиции, посетил Санкт-Петербург.

Я поясню, на что намекал Орбан. Он имел выраженно антироссийскую позицию до этой известной встречи в 2009 году. Однако после неё его как подменили: он стал другом России. Давно ходят слухи, что Путин прижал его компроматом, пригрозил уничтожить, но «пощадил» и завербовал (тряхнул чекистской стариной). Компромат у российских властей на Орбана был от известного мафиози Семёна Могилевича, с которым Орбан мутил дела ещё в 90-е.

Теперь эти слухи подтвердились.

Кстати, вероятно, нечто похожее, но с менее выраженным результатом, было и с Трампом на знаменитой встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, после которой на нём лица не было.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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