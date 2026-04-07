Земельные участки в 10 районах Гомельщины исключили из числа радиационноопасных 12 7.04.2026, 15:16

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Их общая площадь - 1 318,8239 га.

Земельные участки в 10 районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных. Соответствующее постановление подписал 7 апреля премьер-министр Александр Турчин.

Документ исключает участки в Брагинском, Ветковском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком и Чечерском районах Гомельской области общей площадью 940,1079 га из радиационно опасных земель отчуждения. Их переведут в хозяйственное использование.

«Также постановлением предусматривается отнесение земельных участков радиационно опасных земель отчуждения в Брагинском и Ветковском районах Гомельской области общей площадью 378,7160 гектара к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования», — сообщили в пресс-службе правительства.

Общая площадь радиационно опасных земель отчуждения Гомельской области, которые вернутся в оборот, составит 1 318,8239 га.

В правительстве заверили, что и за самими участками, и за продукцией, выращенной на них, «будет обеспечен контроль».

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