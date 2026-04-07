закрыть
13 июля 2026, понедельник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Земельные участки в 10 районах Гомельщины исключили из числа радиационноопасных

12
  • 7.04.2026, 15:16
  • 3,082
Земельные участки в 10 районах Гомельщины исключили из числа радиационноопасных

Их общая площадь - 1 318,8239 га.

Земельные участки в 10 районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных. Соответствующее постановление подписал 7 апреля премьер-министр Александр Турчин.

Документ исключает участки в Брагинском, Ветковском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком и Чечерском районах Гомельской области общей площадью 940,1079 га из радиационно опасных земель отчуждения. Их переведут в хозяйственное использование.

«Также постановлением предусматривается отнесение земельных участков радиационно опасных земель отчуждения в Брагинском и Ветковском районах Гомельской области общей площадью 378,7160 гектара к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования», — сообщили в пресс-службе правительства.

Общая площадь радиационно опасных земель отчуждения Гомельской области, которые вернутся в оборот, составит 1 318,8239 га.

В правительстве заверили, что и за самими участками, и за продукцией, выращенной на них, «будет обеспечен контроль».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли