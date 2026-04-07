Китай резко нарастил поставки стратегически важного товара из Украины 7.04.2026, 15:26

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Пекин открывает рынок для украинских товаров.

Китай открывает для себя новые возможности в торговле с Украиной, расширяя рынок пшеничной муки, что демонстрирует прагматичный подход Пекина и сбалансированную дипломатию на фоне увеличения импорта российской энергии, пишет South China Morning Post (перевод — сайт Charter97.org).

В понедельник посол Китая в Украине Ма Шэнкун подписал с украинскими властями протокол о проверке, карантине и санитарных требованиях для экспорта украинской пшеничной муки в Китай, сообщили в посольстве в Киеве. По словам Ма, соглашение расширяет сельскохозяйственное сотрудничество и укрепляет «стратегическое партнерство» между странами. Он подчеркнул, что аграрные отрасли Китая и Украины взаимодополняемы, и выразил готовность развивать сотрудничество, которое принесет пользу обеим странам.

Заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко отметила, что Китай является главным торговым партнером Украины и ключевым направлением для экспорта агропродукции. Она выразила уверенность, что новый протокол стимулирует рост двусторонней торговли и позволит Киеву расширять ассортимент поставляемых в Китай сельхозтоваров.

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук подчеркнул, что инициатива важна не только для географии экспорта, но и для качественной трансформации экономики – перехода от сырьевой модели к экспорту переработанных товаров.

В прошлом году Китай уже открыл рынок для украинского гороха и диких водных продуктов. По данным таможни Китая, в 2025 году объем двусторонней торговли снизился на 2,6% до $7,79 млрд, при этом основными импортируемыми из Украины товарами остаются сельхозпродукты и железная руда.

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