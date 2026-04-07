Ошибочная формула Трампа 18 7.04.2026, 15:37

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Дональд Трамп

Переговоры по Украине зашли в тупик.

Мирные переговоры по Украине, инициированные США, фактически приостановлены. Хотя официальной причиной называют переключение внимания Вашингтона на Иран, эксперты указывают на более глубокую проблему — неудачную постановку Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Администрация президента США Дональда Трампа сделала ставку на компромисс: Украина должна уступить часть Донбаса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Однако такой подход, по мнению аналитиков, не учитывает ключевые интересы сторон и не решает проблему взаимного недоверия.

Для России контроль над территориями не является достаточным условием мира. Москва стремится исключить превращение Украины в военный плацдарм НАТО и не верит, что уступки по Донбасу устранят эти риски. Более того, обсуждаемые гарантии безопасности могут предусматривать присутствие западных сил в Украине, что лишь усиливает опасения Кремля.

С другой стороны, Украина также не получает реальных выгод от подобной сделки. Потеря укрепленных районов Донбаса ослабляет оборону страны, а обещания Запада о защите выглядят ненадежными, учитывая отсутствие прямого военного вмешательства сейчас.

Эксперты считают, что для достижения устойчивого мира необходим более комплексный подход. Он должен включать ограничения военной активности с обеих сторон, гарантии нейтрального статуса Украины и долгосрочные обязательства по ее оборонной поддержке. Важную роль в этом процессе должны сыграть США и Европа, выступая гарантами соблюдения договоренностей.

При этом переговоры требуют участия всех сторон одновременно — России, Украины, США и ЕС. Без прямого диалога и согласованных условий риск провала остается высоким.

Несмотря на сложность и длительность такого процесса, аналитики подчеркивают: быстрых решений у конфликта нет, а формула «земля в обмен на безопасность» в нынешнем виде не способна привести к прочному миру.

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