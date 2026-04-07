Почему Трамп должен довести дело до конца в Иране? 11 7.04.2026, 15:55

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Стратегия США не должна ограничиваться военными действиями.

Военная операция США и Израиля против Ирана поставила под сомнение прежние подходы к урегулированию кризиса вокруг Тегерана. По мнению ряда аналитиков, конфликт показал, что Иран — это ключевой источник нестабильности на Ближнем Востоке, а частичное ослабление его военного потенциала не гарантирует долгосрочной безопасности в регионе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Отмечается, что удары по военной инфраструктуре, системам управления и объектам Ирана уже нанесли значительный ущерб. Однако эксперты предупреждают: если конфликт завершится без достижения политических целей, Тегеран сможет восстановить силы, представить выживание как победу и продолжить прежнюю политику давления на соседние страны и Запад.

Особое внимание заслуживают угрозы для международной безопасности и мировой экономики, включая риски для судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов.

В этой связи аналитики подчеркивают, что стратегия США не должна ограничиваться военными действиями. Для достижения устойчивого результата необходимо сочетание силового давления и политических шагов, направленных на ослабление внутренних механизмов власти в Иране.

При этом важную роль, по их мнению, должен сыграть сам иранский народ. На фоне экономических трудностей и длительного внутреннего кризиса усиливается давление на правящую систему изнутри. Эксперты считают, что международное сообщество должно поддерживать гражданское общество Ирана, создавая условия для возможных политических изменений.

Ключевой задачей становится не только ослабление военного потенциала Ирана, но и формирование долгосрочной стратегии, способной изменить баланс сил в регионе и предотвратить повторение кризиса.

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