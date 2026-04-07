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Сотрудник горнолыжного комплекса «Логойск»: Нам все равно на ваши проблемы

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  • 7.04.2026, 15:59
  • 23,112
Сотрудник горнолыжного комплекса «Логойск»: Нам все равно на ваши проблемы

Работник закрытого неделю назад комплекса нахамил клиентке.

Минчанка собралась поехать в горнолыжный комплекс «Логойск» еще до его официального закрытия 31 марта. Она купила ски-пасс – электронный пропуск на подъемники и на склон, без которого воспользоваться услугами невозможно. Узнав о закрытии комплекса, она попыталась вернуть его, но автоматы для этого уже не работали.

«Я обычно сдаю ски-пасс в конце сезона. Логойск объявил о полном закрытии комплекса 31 марта. Объявления о закрытии горнолыжного сезона не было ни на сайте, ни в соцсетях. Но автоматы для возврата ски-пасса были отключены раньше официального закрытия, ски-пасс и залог никто возвращать не собирается», - написала она в Threads.

Посмотреть в Threads

Еще больше удивил девушку разговор с сотрудником комплекса, который написал ей «Нам все равно на ваши проблемы и на ваш депозит». Скрины переписки она опубликовала в соцсети.

«Вот такой «прощальный привет» от Логойска, - написала она. - Сотрудник, который вел со мной беседу, так и не ответил на вопрос, допустимо ли общение с клиентами в таком тоне. Извинения были принесены, но не за хамское поведение. Сотрудник также проигнорировал просьбу представиться и на этом прекратил дальнейший разговор».

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