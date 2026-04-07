«Каждую атаку детально разбирают» 7.04.2026, 16:05

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Как Украине удалось увеличить сбитие российских дронов.

Сегодня дроны-перехватчики заняли очень важную нишу в системе украинской ПВО, которая имеет много составляющих. В частности ЗРК, средств РЭБ, вертолетной и пилотируемой истребительной авиации, мобильных огневых групп.

Об этом «24 Каналу» рассказал советник украинского министра обороны и основатель благотворительного фонда «Сообщество Стерненко» Сергей Стерненко, отметив, что сами по себе дроны-перехватчики или любой другой компонент общей системы ПВО не способен в значительной степени обезопасить небо.

На сегодня беспилотники-перехватчики в среднем демонстрируют показатели уничтожения среди всех вражеских дронов – от 20 до 30%. По словам советника министра обороны, в отдельных регионах Украины, о чем озвучивало выше военное командование, на дроны-перехватчики может приходиться более 50% от всех уничтоженных воздушных целей противника.

- Это очень эффективное средство, которое стало ответом на новейшие угрозы. Если их убрать сейчас, то последствия будут крайне плохими. Уверен, что после дронов-перехватчиков у нас еще появятся беспилотные истребители со временем, – озвучил Стерненко.

Он заметил, что еще есть над чем работать по дронам-перехватчикам, особенно в вопросах организации работы, но Украина на верном пути. По его словам, наше государство в этом направлении движется довольно быстро.

Для того, чтобы повысить процент сбитых вражеских БпЛА благодаря дронам-перехватчикам и не только, Минобороны Украины инициировало кадровые, структурно-организационные изменения. Как заметил советник министра обороны, в Воздушных силах был назначен заместителем командующего Павел Елизаров.

«Кроме того, сейчас каждая воздушная атака сразу подробно «разбирается». Выясняется, какие у нас были слабые места, что сработало, а что – нет. Этот вопрос на личном контроле министра обороны ежедневно. Есть сразу быстрая реакция. Если у нас что-то было не так, то это стараются исправить в последующие дни, а не месяцы», – заверил Стерненко.

Относительно развития технологий, он подчеркнул, что Украина также действует ускоренно. Он рассказал, что сейчас идет сбор средств на счета БФ «Сообщество Стерненко» (на Rusoriz, новая технология FPV-дронов), чтобы провести первичный этап масштабирования. Однако дальше этим будет заниматься также Минобороны.

Присоединиться к сбору можно донатом на номер карты: 5168 7521 3577 6451 или отсканировав указанный ниже QR-код.

Стерненко озвучил, что уже собирались представители ведомства, их информировали об этой новой технологии, как она работает, призвали налаживать соответствующее производство. Но это требует времени, потому что существуют минимальные бюрократические процедуры.

- Чтобы сейчас не терять время, мы решили объявить сбор от фонда, привлечь дополнительное финансирование для реализации первого этапа масштабирования. Нам сегодня на государственном уровне очень не хватает финансирования. В Украине есть дефицит бюджета, он довольно большой. Ждем, когда разблокируется кредит в 90 миллиардов евро от ЕС, – озвучил Стерненко.

Подытоживая, он добавил, что сейчас изменениями для улучшения ситуации активно занимается Минобороны Украины и в частности его глава Михаил Федоров. По его словам, в ближайшей перспективе будет анонсировано много изменений, в том числе относительно процесса мобилизации, базовой общей военной подготовки.

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