В Витебске собаку заперли в камере хранения

В Витебске собаку заперли в камере хранения19
- 7.04.2026, 16:51
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Хозяйку уже ищут.
В социальных сетях обсуждают видео, на котором женщина оставила собаку в камере хранения магазина в Витебске. На кадрах видно, как женщина открывает ключом одну из ячеек, после чего из нее выбегает животное.
Видео в TikTok опубликовала пользовательница tshevirs719. По ее словам, она начала снимать именно этот шкафчик, потому что услышала доносящийся изнутри «собачий плач».
Поступок хозяйки питомца вызвал бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи осудили женщину, назвав ее действия жестоким обращением с животным. Некоторые комментаторы даже предложили «посадить ее в ту же ячейку».
В то же время часть пользователей раскритиковала автора ролика, посчитав, что вместо съемки видео следовало обратиться в милицию. Другие считают, что ситуация не является жестоким обращением.
В автор ролик, судя по всему, удалила — в ее аккаунте он больше не доступен. Однако витебская милиция все равно уже заинтересовалась этой историей. Сообщается, что хозяйку собаки сейчас разыскивают. Ее действиям планируется дать правовую оценку.