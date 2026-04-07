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В Витебске собаку заперли в камере хранения

19
  • 7.04.2026, 16:51
  • 5,908
В Витебске собаку заперли в камере хранения

Хозяйку уже ищут.

В социальных сетях обсуждают видео, на котором женщина оставила собаку в камере хранения магазина в Витебске. На кадрах видно, как женщина открывает ключом одну из ячеек, после чего из нее выбегает животное.

Видео в TikTok опубликовала пользовательница tshevirs719. По ее словам, она начала снимать именно этот шкафчик, потому что услышала доносящийся изнутри «собачий плач».

Поступок хозяйки питомца вызвал бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи осудили женщину, назвав ее действия жестоким обращением с животным. Некоторые комментаторы даже предложили «посадить ее в ту же ячейку».

В то же время часть пользователей раскритиковала автора ролика, посчитав, что вместо съемки видео следовало обратиться в милицию. Другие считают, что ситуация не является жестоким обращением.

В автор ролик, судя по всему, удалила — в ее аккаунте он больше не доступен. Однако витебская милиция все равно уже заинтересовалась этой историей. Сообщается, что хозяйку собаки сейчас разыскивают. Ее действиям планируется дать правовую оценку.

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