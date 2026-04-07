Психологи назвали четыре эффективных способа получить положительный ответ 11 7.04.2026, 17:09

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Сочетание этих техник заметно увеличивает шансы услышать «да».

Эксперты отмечают, что базовым фактором остается личная симпатия. Люди чаще соглашаются помочь тем, кто им нравится или с кем они чувствуют связь. Однако существуют и более конкретные техники убеждения, подтвержденные исследованиями, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первая техника — принцип взаимности. Если человек уже получил услугу, помощь или даже комплимент, он с большей вероятностью ответит согласием на последующую просьбу. Причем важно не столько содержание «подарка», сколько сам факт внимания.

Вторая техника — использование слова «потому что». По данным исследований, наличие объяснения резко повышает вероятность согласия, даже если причина не слишком значительна. Само словосочетание создает ощущение обоснованности запроса.

Третья техника — снижение психологического сопротивления. Люди стремятся сохранять свободу выбора, поэтому давление может вызвать отказ. Формулировки вроде «вы, конечно, можете отказаться» помогают снизить этот эффект и делают просьбу менее навязчивой.

Четвертая техника — социальный опыт. Человек чаще соглашается, если знает, что другие уже поступили так же. Упоминание опыта коллег или популярности решения повышает доверие и готовность поддержать просьбу.

Эксперты подчеркивают, что ни один из методов не гарантирует успеха, однако их сочетание заметно увеличивает шансы услышать «да».

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