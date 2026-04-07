Reuters: Дроны остановили главный нефтяной терминал России на Черном море

Reuters: Дроны остановили главный нефтяной терминал России на Черном море4
- 7.04.2026, 17:20
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Российский терминал «Шесхарис» загорелся после атаки украинских БПЛА.
Экспорт нефти из российского терминала «Шесхарис» в порту Новороссийска на Черном море приостановлен после масштабной атаки беспилотников и последующего пожара. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
«Шесхарис» является одним из ключевых нефтяных узлов России в регионе и обычно отгружает около 700 тыс. баррелей нефти в сутки. Приостановка его работы усиливает давление на российскую нефтяную инфраструктуру, которая в последнее время регулярно подвергается атакам.
Дополнительные сложности создает и ситуация в Балтийском порту Усть-Луга, где, по данным отраслевых источников, экспорт нефти также остановлен после недавних ударов дронов и возгораний.
Эксперты отмечают, что перебои в работе крупных терминалов могут вынудить Россию сократить добычу нефти, поскольку запасы накапливаются, а хранилища постепенно заполняются. Это происходит на фоне высокой мировой потребности в альтернативных поставках сырья на фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен на нефть.
По словам источников, оценка ущерба в Новороссийске пока не завершена. Ранее, в начале марта, аналогичная атака уже приводила к остановке отгрузок на пять дней.