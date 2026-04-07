В Гомельской области потратят на мелиорацию миллионы долларов 12 7.04.2026, 17:25

3,536

иллюстративное фото

Наибольшая сумма будет направлена на мероприятия в Житковичском районе.

На мероприятия по мелиорации и ирригации (искусственное увлажнение почвы) в 2026 году в Гомельской области затратят более 13,6 млн рублей (свыше 4,6 млн долларов). Об этом узнал «Флагшток» из объявленных тендеров.

На такую сумму объявило закупку государственное объединение «Гомельмелиоводхоз». В мероприятия входят ремонтно-эксплуатационные работы, в том числе в рыбоводных прудах и на водохозяйственных сооружениях, включая работу насосных станций по заполнению водой водохранилищ, прудов, ведение государственного учета мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, проведение инвентаризации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в районах Гомельской области.

Наибольшая сумма будет направлена на мероприятия в Житковичском районе — более 2,2 млн рублей. Наименьшая — в Чечерском районе (почти 223 тыс. рублей).

В документации закупки значится, что эти мероприятия проводятся в рамках подпрограммы «Мелиорация земель» Государственной программы «АПК будущего» на 2026-2030 годы и финансируются из областного бюджета. Указанные суммы — на работы с апреля до конца 2026 года.

Ранее официально сообщалось, что цель Госпрограммы «АПК будущего», которая включает 10 подпрограмм, — построение в стране «высокопроизводительного агропромышленного комплекса». Индекс производства промышленной продукции должен быть повышен на 115% за пятилетие, а производительность труда по валовой добавленной стоимости сельскохозяйственных организаций — на 130% в 2030 году к 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com