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Украинские дроны поразили крупный российский нефтетерминал на Балтике

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  • 7.04.2026, 17:36
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Украинские дроны поразили крупный российский нефтетерминал на Балтике

Объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов.

В результате атаки Сил обороны Украины 7 апреля был поражен нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

«Предварительно подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию «Транснефть-Балтика». Указанный объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, средства от функционирования которой идут на продолжение вооруженной агрессии против Украины», - говорится в сообщении.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Отдельно уточнены результаты поражений от 5 апреля.

В частности, в результате поражения порта «Транснефть-Порт Приморск» повреждены три резервуара типа РВСП-20000 с последующим возгоранием нефтепродуктов. РВСП-20000 – резервуар объемом 20 000 м³. Это типовая конструкция, которую используют для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Также уточнено, что при поражении 5 апреля ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.

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