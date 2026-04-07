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Белоруска рассказала, сколько стоит прокормить семью в месяц

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  • 7.04.2026, 18:27
  • 8,438
Белоруска рассказала, сколько стоит прокормить семью в месяц

Сумма удивила комментаторов.

Белоруска из Полоцка рассказала в TikTok, сколько ее семья потратила за месяц на продукты, кафе и основные товары для дома — типа бытовой химии. По ее подсчетам, общая сумма расходов составила 1 522,72 рубля. В комментариях под видео развернулась дискуссия: одни назвали такие траты слишком большими, другие — вполне скромными для семьи с ребенком.

Автор ролика уточнила, что в семье три человека и продуктами они закупаются в магазине «Хит», пишет «Зеркало».

На фрукты за месяц у них ушло 37,4 рубля. На овощи — 61,27 рубля. «Мы стали покупать картошку, поэтому так подтянулось», — прокомментировала автор ролика.

Молочные продукты потянули 132,84 рубля. А самая большая статья расходов — это мясо и рыба — 361,86. «Из рыбы мы берем только минтай, но можем еще взять красную рыбу», — говорит полочанка.

Хлебобулочные изделия — 57,20 рубля. Различные товары для ребенка — паучи, каши, мясные консервы, вода, подгузники — 206,73.

«Еще мы пьем покупную воду, и также я беру сок, иногда лимонады. На это ушло 113,37 за месяц. На макароны и крупы за месяц ушло 8,77. Но у нас просто с предыдущих месяцев еще много осталось», — рассказала автор ролика.

«Походы в кафе я тоже включила в этот подсчет, потому что это тоже еда. И за месяц мы были где-то примерно пять-шесть раз в заведениях, получилась сумма 196,32. И на всякое разное остальное в магазине: и продукты, и там бытовой химии, порошок… В общем, получилась сумма 347 рублей 23 копейки», — продолжила белоруска.

Всего траты достигли 1 522,72 рубля.

Некоторых комментаторов сумма удивила, но по разным причинам: для одних это оказалась большая сумма, для других — скромная. «Хоть кто-то реальную сумму написал. А то пишут „Ой, у меня 700 рублей за месяц ушло“. Вы там че, доширак вписываешься, и икру Один поход в магазин — 100 рублей уходит», — написали в комментарии. Автор ролика согласилась: «Вот-вот. Я не представляю, как на 700. Одни крупы, картошку и кусок мяса есть целый месяц. Да у меня силы воли не хватит не сорваться на вкусняшку. Да и ребенка еще ограничивать в чем-то тоже нереально».

Кто-то признался, что его семья из троих человек тратит 770 рублей — «тоже покупаем воду». На что женщина ответила: «Очень экономненько вы умеете. Я хочу тоже попробовать сократить траты, более рационально что-то покупать».

Вот какие еще комментарии оставили под видео:

«На фрукты 37 рублей — очень мало. Нас трое: ребенок 13 лет и двое взрослых, на фрукты 200 рублей минимум».

«У нас 1 555,42 на еду и бытовые товары, не считая кафе. Но я в этом месяце круп и химии, бумаги и т.д. на два месяца вперед закупила».

«У нас семья из пяти человек, дети еще маленькие, только на еду примерно уходит около 2 тыс. Это на самое базовое. Роллы и пиццы мы не едим».

«У меня семья из четырех человек, и мы малоежки. На месяц мы тратим не меньше 1300 рублей на еду».

«На фрукты 37 рублей у меня уходит в день на меня одну».

«У кого такой зарплаты нет. Вы шикуете».

«Научите, как, как так экономно-то. Тут в трешку еле вписываешься и икру черную не едим».

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