В Брюсселе ответили на угрозы РФ странам Балтии 4 7.04.2026, 18:39

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Нападение на одно государство-члена — это нападение на весь ЕС.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что если Россия нападет на любое государство-члена Европейского Союза, это будет расцениваться как нападение на весь блок. Об этом пишет «Европейская правда» во вторник, 7 апреля.

«Нападение на одно из наших государств-членов — это нападение на ЕС в целом», — подчеркнул Ренье.

Так в Еврокомиссии отреагировали на российские угрозы. 31 марта во время брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет «ответные меры», если страны Евросоюза будут предоставлять свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на Россию.

«Безусловно, мы считаем, что если происходит предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — сказал Песков.

Тома Ренье отметил, что в Еврокомиссии «видели сообщения в СМИ» об угрозах России балтийским государствам. Европейский чиновник напомнил об инициативах по защите государств-членов ЕС от внешнего вмешательства, среди которых — инициатива по защите от дронов и Воздушный щит, которые сейчас являются приоритетом для Евросоюза.

27 марта Минобороны Латвии опровергло утверждение России о том, что государства Балтии якобы позволяют Украине использовать свои территории для атак против РФ. В пресс-релизе латвийского оборонного ведомства отмечалось, что Россия проводит скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии с целью дискредитации НАТО, раскола общества, снижения доверия к государственным институтам и ослабления поддержки Украины.

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