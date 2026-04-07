Циклон «Рапунцель» бушует в Беларуси 1 7.04.2026, 18:46

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Что натворила непогода.

На этой неделе Беларусь оказалась во власти циклона «Рапунцель». Он принес неустойчивую погоду: с порывистым ветром, осадками и резким похолоданием. В некоторых районах фиксировали даже град.

При этом «побочки» непогоды уже ощущаются по всей стране. Спасатели были вынуждены оперативно устранять последствия разгула стихии в нескольких регионах, сообщили в МЧС.

Работы велись сразу в четырех областях: Витебской, Брестской, Минской и Гродненской. Там сотрудники МЧС убирали поваленные деревья, которые перекрывали проезжую часть.

Были и более серьезные инциденты.

В Гродно сильный порыв ветра сорвал металлический лист с парапета торгового центра. Конструкцию пришлось демонтировать спасателям.

Похожая ситуация произошла в Бресте. Там понадобилась помощь в уборке рекламного щита и элементов кровли.

К счастью, по оперативной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших.

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