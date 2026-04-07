Иран создает из людей «живую цепь», чтобы прикрыть энергетику от ударов США

Иран создает из людей «живую цепь», чтобы прикрыть энергетику от ударов США11
- 7.04.2026, 18:51
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Фотофакт.
Иранские власти на фоне ультиматумов США фактически пытаются прикрыть часть критической инфраструктуры людьми. Иранские СМИ обнародовали фото с «живыми цепями».
Об этом сообщает Mehr News Agency в соцсети X.
В частности, агентство опубликовало сообщение о «живой цепи» на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.
📸 Human chain at Kermanshah power plant pic.twitter.com/yJOAaDIEwQ— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 7, 2026
Отдельно Mehr News Agency показало «живую цепь» на электростанции в Тебризе.
Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав «живую цепь», и растянули длинный государственный флаг Ирана.
Human chain at Tabriz power plant pic.twitter.com/zCPiC6xOri— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 7, 2026
В сообщениях агентства таких участников называют «иранскими патриотами». В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.
Iranian patriots form human chain on the White Bridge of Ahvaz in southern Iran following American-Israeli threats of destruction of Iran's vital civilian infrastructures. pic.twitter.com/1O9X2v8mPt— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 7, 2026