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Иран создает из людей «живую цепь», чтобы прикрыть энергетику от ударов США

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  • 7.04.2026, 18:51
  • 12,810
Иран создает из людей «живую цепь», чтобы прикрыть энергетику от ударов США

Фотофакт.

Иранские власти на фоне ультиматумов США фактически пытаются прикрыть часть критической инфраструктуры людьми. Иранские СМИ обнародовали фото с «живыми цепями».

Об этом сообщает Mehr News Agency в соцсети X.

В частности, агентство опубликовало сообщение о «живой цепи» на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.

Отдельно Mehr News Agency показало «живую цепь» на электростанции в Тебризе.

Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав «живую цепь», и растянули длинный государственный флаг Ирана.

В сообщениях агентства таких участников называют «иранскими патриотами». В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.

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