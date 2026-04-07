Иран создает из людей «живую цепь», чтобы прикрыть энергетику от ударов США 11 7.04.2026, 18:51

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Фотофакт.

Иранские власти на фоне ультиматумов США фактически пытаются прикрыть часть критической инфраструктуры людьми. Иранские СМИ обнародовали фото с «живыми цепями».

Об этом сообщает Mehr News Agency в соцсети X.

В частности, агентство опубликовало сообщение о «живой цепи» на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.

📸 Human chain at Kermanshah power plant pic.twitter.com/yJOAaDIEwQ — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 7, 2026

Отдельно Mehr News Agency показало «живую цепь» на электростанции в Тебризе.

Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав «живую цепь», и растянули длинный государственный флаг Ирана.

Human chain at Tabriz power plant pic.twitter.com/zCPiC6xOri — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 7, 2026

В сообщениях агентства таких участников называют «иранскими патриотами». В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.

Iranian patriots form human chain on the White Bridge of Ahvaz in southern Iran following American-Israeli threats of destruction of Iran's vital civilian infrastructures. pic.twitter.com/1O9X2v8mPt — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 7, 2026

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