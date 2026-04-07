Под Гродно родилась овечка-панда 2 7.04.2026, 19:15

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Фотофакт.

На одной из ферм под Гродно родился необычный ягненок с очень оригинальной мастью. Животное назвали Пипа, и оно уже стало популярно в соцсетях, пишет Newgrodno.by.

Особенность ягненка в том, что он похож на панду: у него светлая мордочка и темные круги вокруг глаз. Именно из-за этого необычного вида он привлек внимание людей.

Несмотря на «пандоподобный» вид, Пиппа обладает совсем не спокойным, а веселым и игривым характером — она много двигается и не сидит на месте.

Хозяйка фермы рассказала, что ягненок — это метис с разными генами, в том числе романовской породы и мясных линий. Она отметила, что животное получилось особенным.

Желающих купить Пиппу уже много, но хозяева приняли решение ее не продавать — считают животное частью своей семьи. Ягненок родился 27 марта и за короткое время стал всеобщей любимицей.

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