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В Кемеровской области таинственно исчез 23‑летний «герой России»

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  • 7.04.2026, 19:32
  • 23,724
В Кемеровской области таинственно исчез 23‑летний «герой России»

Что известно.

В российской Кемеровской области уже четвертые сутки ищут 23‑летнего участника войны с Украиной и обладателя звания «Герой России» Алексея Асылханова, который бесследно исчез по дороге на работу, пишет Baza.

Сообщается, что Асылханов жил в городе Юрга и после военной службы работал в техникуме агротехнологий и сервиса. В день исчезновения он пошёл на работу, но вечером перестал выходить на связь.

К поискам подключились полиция и волонтеры. Обычно мужчина пользовался собственным автомобилем, но в этот день, по предварительной информации, он мог сесть в машину к неизвестному человеку — эти сведения сейчас проверяют силовики.

Асылханов был разведчиком-оператором беспилотников в десантном полку и получил награду за участие в боевых действиях против Украины. Он был тяжело ранен после атаки беспилотника и в результате получил ампутацию ноги.

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